В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По факту смертельной аварии с автомобилем "скорой помощи" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 3 мая, на 615 км + 500 метров автодороги М-10 в Тосненском районе автомобиль скорой помощи под управлением 52-летнего водителя, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 71-летнюю женщину.

В результате аварии пешеход скончалась на месте происшествия. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Проводится дальнейшее расследование.

Фото: Piter.tv