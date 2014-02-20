Жителя улицы Комсомола госпитализировали после стрельбы

Кто выстрелил в мужчину и был ли вообще второй участник конфликта — пока не уточняется.

Днем у дома №47 на улице Комсомола услышали стрельбу. Когда на место приехали полицейские, там находился 31-летний петербуржец. Его госпитализировали с травмами, узнал Piter.tv.

Инцидент произошел днем 18-го сентября. Пострадавший проживает по указанному адресу. Его доставили в Мариинскую больницу, а после оказания медпомощи отпустили в удовлетворительном состоянии. У мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, а также травму плеча.

На месте происшествия обнаружили 12 гильз и 2 патрона от травматического пистолета. Второй участник конфликта неизвестен. Изучить обстоятельства стрельбы помогут камеры видеонаблюдения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Подрезова сгорела детская коляска.

Фото: Piter.tv