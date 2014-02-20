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Жителя улицы Комсомола госпитализировали после стрельбы
Сегодня, 9:15
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Жителя улицы Комсомола госпитализировали после стрельбы

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Кто выстрелил в мужчину и был ли вообще второй участник конфликта — пока не уточняется.

Днем у дома №47 на улице Комсомола услышали стрельбу. Когда на место приехали полицейские, там находился 31-летний петербуржец. Его госпитализировали с травмами, узнал Piter.tv.

Инцидент произошел днем 18-го сентября. Пострадавший проживает по указанному адресу. Его доставили в Мариинскую больницу, а после оказания медпомощи отпустили в удовлетворительном состоянии. У мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, а также травму плеча. 

На месте происшествия обнаружили 12 гильз и 2 патрона от травматического пистолета. Второй участник конфликта неизвестен. Изучить обстоятельства стрельбы помогут камеры видеонаблюдения. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Подрезова сгорела детская коляска. 

Фото: Piter.tv

Теги: стрельба, травма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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