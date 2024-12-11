После драки семи человек на улице Белы Куна возбуждено уголовное дело

По факту стрельбы на улице Белы Куна в полиции Санкт-Петребурга возбудили уголовное дело о хулиганстве. Выстрел раздался в понедельник ночью, – рассказали в 78.ru.
Стрельбу открыл 27-летний мужчина, который наравне с семью другими людьми участвовал в массовой драке. Его задержал наряд полиции, который оперативно прибыли на место происшествия.
Ранее мы рассказывали, что сотрудники Росгвардии задержали водителя, который угрожал мужчине травматом из-за спора о приоритете при проезде через перекресток в Кронштадте.
Фото: Piter.TV
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