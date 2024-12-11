После драки семи человек на улице Белы Куна возбуждено уголовное дело

Один из них сделал выстрел из аэрозольного пистолета.

По факту стрельбы на улице Белы Куна в полиции Санкт-Петребурга возбудили уголовное дело о хулиганстве. Выстрел раздался в понедельник ночью, – рассказали в 78.ru.

Стрельбу открыл 27-летний мужчина, который наравне с семью другими людьми участвовал в массовой драке. Его задержал наряд полиции, который оперативно прибыли на место происшествия.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники Росгвардии задержали водителя, который угрожал мужчине травматом из-за спора о приоритете при проезде через перекресток в Кронштадте.

Фото: Piter.TV