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Неизвестный выстрелил в автомобиль в Адмиралтейском районе
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Неизвестный выстрелил в автомобиль в Адмиралтейском районе

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По словам потерпевшей, она двигалась по улице Союза Печатников.

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный выстрелил, предположительно, из пневматического пистолета в автомобиль. Об этом сообщили 24 декабря в tg-канале "Мегаполис".  

По словам потерпевшей, она двигалась на машине в сторону Английского проспекта по улице Союза Печатников. 

На камень не похоже, так как передо мной не ехал никто, и из-под колес вылететь не могло. Написала знакомой, у нее было то же самое на том же месте. Похоже, кто-то по машинам стреляет. 

Потерпевшая 

В результате происшествия никто не пострадал, все детали выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что 13-летний подросток выстрелил в голову сверстника из пневматического оружия в Ленобласти. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: пневматический пистолет, улица союза печатников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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