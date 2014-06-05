Неизвестный выстрелил в автомобиль в Адмиралтейском районе

По словам потерпевшей, она двигалась по улице Союза Печатников.

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный выстрелил, предположительно, из пневматического пистолета в автомобиль. Об этом сообщили 24 декабря в tg-канале "Мегаполис".

По словам потерпевшей, она двигалась на машине в сторону Английского проспекта по улице Союза Печатников.

На камень не похоже, так как передо мной не ехал никто, и из-под колес вылететь не могло. Написала знакомой, у нее было то же самое на том же месте. Похоже, кто-то по машинам стреляет. Потерпевшая

В результате происшествия никто не пострадал, все детали выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что 13-летний подросток выстрелил в голову сверстника из пневматического оружия в Ленобласти.

Фото: Telegram / Мегаполис