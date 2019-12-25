В Ленобласти 13-летний подросток выстрелил в голову сверстника из пневматического оружия

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии с несовершеннолетними в Ленинградской области.

В социальных сетях сообщается, что в Ленинградской области 13-летний подросток выстрелил в голову сверстника из пневматического оружия во время игры по дороге из школы. Пострадавший ребенок был госпитализирован и прооперирован.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области проводится процессуальная проверка.

Фото: Piter.tv