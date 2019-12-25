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У магазина на Большевиков неизвестный выстрелил в женщину из пневматики
Сегодня, 11:23
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У магазина на Большевиков неизвестный выстрелил в женщину из пневматики

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Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Невского района проводят проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям обратилась 64-летняя жительница дома 69 по Дальневосточному проспекту с информацией о том, что 2 марта у сетевого магазина, расположенного в доме 71 на проспекте Большевиков, неизвестный выстрелил из пневматики. По месту жительства была обнаружена нетрезвая женщина, на лице которой имелись ушибы. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: на детской площадке в Красном Селе мужчина выстрелил из-за гибели друга на СВО. 

Фото: Piter.TV

Теги: пневматический пистолет, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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