У магазина на Большевиков неизвестный выстрелил в женщину из пневматики

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Невского района проводят проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратилась 64-летняя жительница дома 69 по Дальневосточному проспекту с информацией о том, что 2 марта у сетевого магазина, расположенного в доме 71 на проспекте Большевиков, неизвестный выстрелил из пневматики. По месту жительства была обнаружена нетрезвая женщина, на лице которой имелись ушибы. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV