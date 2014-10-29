На детской площадке в Красном Селе мужчина выстрелил из-за гибели друга на СВО

Стрелка оштрафовали на 480 тыс. рублей.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении стрелявшего на детской площадке по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 3 марта.

Подсудимый в июле прошлого года во дворе между домом 9 по улице Суворова и домом 71к2 по проспекту Ленина достал из кобуры травматический пистолет МР-79-9ТМ и применил оружие. На площадке находились два человека. Очевидцы расценили действия злоумышленника как угрозу.

Мужчина вину признал и раскаялся. По его словам, он стрелял после того, как узнал о гибели друга на СВО. Еще фигурант тогда поссорился с гражданской женой. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, с учетом времени содержания под стражей – 480 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что таксист, стрелявший из травмата в пассажира, самостоятельно явился в отдел петербургской полиции.

Фото: Piter.TV