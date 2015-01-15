Полиция задержала мужчину, который стрелял ночью на Сенной площади

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ночью 18-го августа в полицию поступило сообщение о стрельбе на Сенной площади. В ГУ МВД по Петербургу и области начали проверку по факту произошедшего, сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские установили, что во втором часу ночи 26-летний мужчина выстрелил в своего 24-летнего оппонента. Второй находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшего забрали в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет, патроны и гильзу. .

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина попросил знакомого выстрелить себе в ногу в Невском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти