Мужчина попросил знакомого выстрелить себе в ногу в Невском районе

В первый раз пострадавший сказал о том, что не знает злоумышленников.

Конфликт с неизвестными мужчинами во дворе дома на проспекте Солидарности привел к стрельбе. Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию поступило из травмпункта 16-го августа. Пострадавший рассказал, что вечером 15-го августа у дома №30/3 на проспекте Солидарности он поссорился с неизвестными мужчинами. В результате конфликта один из них выстрелил ему в ногу, после чего гражданин упал на землю. Злоумышленники стали избивать его ногами, после чего скрылись.

После повторного допроса мужчина изменил свои показания. Как оказалось, он сам попросил своего знакомого выстрелить ему в ногу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV