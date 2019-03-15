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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на мужчину в Петербурге
Сегодня, 15:19
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на мужчину в Петербурге

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По предварительным данным, агрессорами являются военнослужащие. 

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на мужчину в Петербурге. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что компания молодых людей напала на местного жителя, который хотел заступиться за девушку. По предварительным данным, агрессорами являются военнослужащие. 

Глава ведомства поручил врид заместителя Председателя СК России – руководителя ГВСУ Корпусову К. Е. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пресс-служба СК РФ

Напомним, конфликт произошел на улице Кржижановского вечером 25 июля. В медицинское учреждение города госпитализировали 27-летнего мужчину с огнестрельным ранением правого бедра. Тогда правоохранителями было установлено, что неизвестный выстрелил в сторону петербуржца из травматического пистолета.

Фото: Piter.TV

Теги: александр бастрыкин, огнестрельное ранение, улица кржижановского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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