На улице Кржижановского неизвестный прострелил петербуржцу бедро

Подозреваемого разыскивают.

Сотрудники полиции Невского района устанавливают обстоятельства конфликта на улице Кржижановского. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около одиннадцати часов вечера 25 июля в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним с огнестрельным ранением правого бедра доставлен 27-летний мужчина.

Полицейскими установлено, что неизвестный в ходе словесного конфликта выстрелил в сторону петербуржца из травматического пистолета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё один хулиган ударил 18-летнюю девушку и выстрелил в 42-летнего мужчину из пневматики на Геологической.

Фото: Piter.tv