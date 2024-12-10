В отношении петербуржца утвердили обвинительное заключение за поджог покрышек на лестничной площадке

С обвиняемым за работу расплатились криптовалютой, эквивалентной 45 тысячам рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Булычева. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц путем поджога.

По версии следствия, 28 декабря 2023 года обвиняемый за деньги принес к одной из квартир в многоквартирном доме по улице Кржижановского две автомобильные покрышки и поджег их. Этими действиями он создал реальную угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем граждан.

Общий ущерб, причиненный имуществу потерпевшей, квартиру которой поджег Булычев, иных жильцов, а также жилищно-строительному кооперативу составил около 180 тысяч рублей.

С обвиняемым за работу расплатились криптовалютой, эквивалентной 45 тысячам рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд рассмотрения по существу.

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