В Петербурге полиция задержала подозреваемых в разбое на улице Кржижановского

Двое мужчин распылили потерпевшему в лицо "перцовку", похитили у него деньги и ключи от машины.

Задержаны подозреваемые в разбое на улице Кржижановского, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 6 сентября в полицию Невского района обратился 46-летний оператор коммерческой фирмы, рассказавший, что у дома 14 по улице Кржижановского неизвестные распылили ему в лицо содержимое перцового баллончика, вырвали из рук сумку, отобрали 7 тыс. рублей и ключи от автомобиля Skoda Octavia и скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

У дома 50к3 по улице Подвойского в тот же день по подозрению в совершении этого преступления задержали 34-летнего жителя Камчатского края, временно проживающего в хостеле. Также был пойман второй подозреваемый у дома 8к1 по проспекту Солидарности – 29-летний петербуржец. Похищенное изъято.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан подозреваемый в разбое на Народной улице.

Фото: Piter.TV