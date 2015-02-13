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В Петербурге задержан подозреваемый в разбое на Народной улице
Сегодня, 14:02
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В Петербурге задержан подозреваемый в разбое на Народной улице

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители Невского района задержали подозреваемого в разбое на Народной улице, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 31 августа обратился 42-летний горожанин, который заявил, что когда был в гостях у малознакомых в доме 74 по Народной улице, после совместного распития алкоголя, хозяин квартиры начал угрожать ружьем и требовать от него 7 тыс. рублей. Заявитель сбежал, однако в квартире осталась его сожительница. 

Прибывшие на место происшествия полицейские по "горячим следам" задержали 38-летнего нетрезвого петербуржца. Он силой удерживал в квартире женщину. 

Злоумышленника доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ружье "Сайга" изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что после кражи велосипеда петербуржца заподозрили еще и в избиении школьника. 

Фото: Piter.TV

Теги: разбой, улица народная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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