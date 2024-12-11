Неизвестный выстрелил в иностранца из огнестрельного оружия в Кудрово

После оказания первой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован.

Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту огнестрельного ранения, которое получил 19-летний гражданин одного из государств Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 января в 21:52 в полицию поступило сообщение из травмпункта о том, что к ним самостоятельно обратился молодой человек с ушибленной раной головы и проникающим ранением шеи. Пострадавший сообщил, что был ранен у входа в гипермаркет, расположенный возле дома 7 по проспекту Строителей в Кудрово. По его словам, в него выстрелил неизвестный.

Молодой человек проживает в Рощино Выборгского района Ленинградской области. После оказания первой медицинской помощи он был госпитализирован. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Стрелявший разыскивается.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Репино получил условный срок за то, что откусил ухо оппоненту.

Фото: Piter.TV