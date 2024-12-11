Житель Репино получил условный срок за то, что откусил ухо оппоненту

Зеленогорский районный суд Северной столицы огласил приговор местному жителю, который в июле прошлого года ввязался в драку и откусил оппоненту ухо, – рассказали в Объединенной пресс-службе петербургских судов.
Как было установлено в суде, инцидент произошел 23 июля около полуночи. Фигурант дела, пребывая у дома №422 по Приморскому шоссе в Репино, вступил в конфликт с пострадавшим, ударил того один раз по лицу, после чего откусил часть правой ушной раковины. Ущерб потерпевшему охарактеризован как неизгладимый дефект лица. В суде обвиняемый проходил по 111 статье УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Фигурант дела вину признал частично. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Ранее мы сообщали, что петербуржец предстанет перед судом за сломанные ребра прохожего.
Фото: Freepik
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