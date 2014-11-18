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На предприятии на Парнасе произошла перестрелка
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На предприятии на Парнасе произошла перестрелка

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В отдел увезли 52-летнего машиниста мостового крана.

На предприятии на Парнасе в Выборгском районе Петербурга сотрудник выстрелил в своего начальника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Конфликт произошел утром 30 июля в 3-м Вернем переулке. В отдел увезли 52-летнего машиниста мостового крана, он выстрелил в 40-летнего мастера цеха из пневматического пистолета. Пострадавший госпитализирован в больницу. 

Стрелявшего скрутили охранники, оружие изъято. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что в Буграх приезжие мужчины подозреваются в убийстве теленка фермерши. 

Фото: Piter.TV 

Теги: парнас, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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