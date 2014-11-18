На предприятии на Парнасе произошла перестрелка

В отдел увезли 52-летнего машиниста мостового крана.

На предприятии на Парнасе в Выборгском районе Петербурга сотрудник выстрелил в своего начальника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Конфликт произошел утром 30 июля в 3-м Вернем переулке. В отдел увезли 52-летнего машиниста мостового крана, он выстрелил в 40-летнего мастера цеха из пневматического пистолета. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Стрелявшего скрутили охранники, оружие изъято. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Буграх приезжие мужчины подозреваются в убийстве теленка фермерши.

Фото: Piter.TV