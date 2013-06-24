На улице Орджоникидзе слесарь подстрелил друга во время ссоры

Пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В Московском районе в ночь на воскресенье, 5 сентября, 55-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом Рiter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам пострадавшего, в него выстрелил его 52-летний приятель, который работает слесарем. Мужчины поссорились и разъяренный товарищ достал пистолет. В результате конфликта одного из участников ссоры госпитализировали.

Известно, что инцидент произошел в квартире дома № 52 по улице Орджоникидзе.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители автобусов набросились друг на друга с кулаками из-за остановки.

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