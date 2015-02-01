На Литейном проспекте произошел дорожный конфликт со стрельбой

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта со стрельбой, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем во вторник, 3 декабря, в службу "112" обратился мужчина с информацией о том, что на Литейном проспекте ему угрожает пистолетом водитель машины Chevrolet Aveo. На месте правоохранители задержали 50-летнего жителя Ленобласти, который работает адвокатом.

Установлено, что из-за возникшего конфликта последний начал угрожать оппоненту огнестрельным оружием ограниченного поражения, выйдя из автомобиля. После этого он выстрелил в сторону ног.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным 78.ru, ранее открывшего стрельбу судили за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград, а также за подделку или изготовление поддельных документов, наград, штампов, печатей или бланков.

Ранее мы рассказывали о том, что на площади Стачек петербуржец стрелял из аэрозольного пистолета.

Фото: Piter.TV