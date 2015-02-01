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На Литейном проспекте произошел дорожный конфликт со стрельбой
Вчера, 8:28
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На Литейном проспекте произошел дорожный конфликт со стрельбой

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта со стрельбой, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем во вторник, 3 декабря, в службу "112" обратился мужчина с информацией о том, что на Литейном проспекте ему угрожает пистолетом водитель машины Chevrolet Aveo. На месте правоохранители задержали 50-летнего жителя Ленобласти, который работает адвокатом. 

Установлено, что из-за возникшего конфликта последний начал угрожать оппоненту огнестрельным оружием ограниченного поражения, выйдя из автомобиля. После этого он выстрелил в сторону ног. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным 78.ru, ранее открывшего стрельбу судили за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград, а также за подделку или изготовление поддельных документов, наград, штампов, печатей или бланков. 

Ранее мы рассказывали о том, что на площади Стачек петербуржец стрелял из аэрозольного пистолета. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожный конфликт, литейный проспект, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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