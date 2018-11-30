На Курчатова словесная перепалка переросла в стрельбу

Ссора произошла в квартире между двумя собутыльниками.

В пятницу вечером, 30 сентября, в квартире дома на улице Курчатова, 10, перепалка между двумя приятелями переросла в стрельбу. Мужчины повздорили, и один из участников конфликта схватился за пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

В полицию обратился оппонент агрессора. 28-летний молодой человек рассказал, что он вместе с незнакомцем распивал спиртные напитки, а потом между ними произошел конфликт.

Подозреваемым оказался 37-летний петербуржец. На него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

У хулигана забрали аэрозольный пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv