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На Курчатова словесная перепалка переросла в стрельбу
Сегодня, 18:22
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На Курчатова словесная перепалка переросла в стрельбу

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Ссора произошла в квартире между двумя собутыльниками.

В пятницу вечером, 30 сентября, в квартире дома на улице Курчатова, 10, перепалка между двумя приятелями переросла в стрельбу. Мужчины повздорили, и один из участников конфликта схватился за пистолет. Об этом сообщили в  пресс-службе Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области. 

В полицию обратился оппонент агрессора. 28-летний молодой человек рассказал, что он вместе с незнакомцем распивал спиртные напитки, а потом между ними произошел конфликт.

Подозреваемым оказался 37-летний петербуржец. На него составили  административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".  

У хулигана забрали аэрозольный пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полицейские задержали трех мошенников, которые обманывали пенсионеров по телефону.

Фото: Piter.tv

Теги: выстрел из газового пистолета, собутыльники, ссора, улица курчатова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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