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В Петербурге полицейские задержали трех мошенников, которые обманывали пенсионеров по телефону
Сегодня, 14:33
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В Петербурге полицейские задержали трех мошенников, которые обманывали пенсионеров по телефону

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К пожилым петербурженкам приходил курьер и получал от них "помощь".

Сотрудники полиции задержали трех молодых людей, которые подозреваются в мошенничестве в отношении трех пенсионерок из Петербурга. По версии правоохранителей, мужчины звонили женщинам по телефону, представлялись их родственниками и говорили, что попали в аварию, после чего просили денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

К пожилым петербурженкам приходил курьер и получал от них "помощь". На данный момент устанавливается сумма ущерба. 

Отметим, что на 18-летних аферистов завели уголовные дела по статье "Мошенничество в крупном размере". Им грозит до 6 лет лишения свободы. 

Ранее на Piter.tv: карманника задержали в Кузнечном переулке.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: задержание, мвд, полиция, телефонные мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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