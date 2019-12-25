В Петербурге полицейские задержали трех мошенников, которые обманывали пенсионеров по телефону

К пожилым петербурженкам приходил курьер и получал от них "помощь".

Сотрудники полиции задержали трех молодых людей, которые подозреваются в мошенничестве в отношении трех пенсионерок из Петербурга. По версии правоохранителей, мужчины звонили женщинам по телефону, представлялись их родственниками и говорили, что попали в аварию, после чего просили денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

К пожилым петербурженкам приходил курьер и получал от них "помощь". На данный момент устанавливается сумма ущерба.

Отметим, что на 18-летних аферистов завели уголовные дела по статье "Мошенничество в крупном размере". Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее на Piter.tv: карманника задержали в Кузнечном переулке.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти