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Карманника задержали в Кузнечном переулке

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Он попался на месте преступления. 

В четверг, 29 сентября, правоохранители задержали карманника, который вытащил у жительница Петербурга телефон стоимостью 150 тыс. рублей. Похищенный гаджет полицейские вернули владелице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Злоумышленника поймали у дома № 1 в Кузнечном переулке. Он попался на месте преступления. 

Подозреваемым оказался 27-летний молодой человек, который приехал в Россию из стран ближнего зарубежья. 

Видео с моментом задержания предоставила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее на Piter.tv: в  петербургском магазине спорттоваров задержали вора.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по региону

Теги: задержание, карманник, кузнечный переулок, мвд
Категории: Лента новостей,

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