Карманника задержали в Кузнечном переулке

Он попался на месте преступления.

В четверг, 29 сентября, правоохранители задержали карманника, который вытащил у жительница Петербурга телефон стоимостью 150 тыс. рублей. Похищенный гаджет полицейские вернули владелице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленника поймали у дома № 1 в Кузнечном переулке. Он попался на месте преступления.

Подозреваемым оказался 27-летний молодой человек, который приехал в Россию из стран ближнего зарубежья.

Видео с моментом задержания предоставила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее на Piter.tv: в петербургском магазине спорттоваров задержали вора.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по региону