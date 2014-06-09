  1. Главная
Житель Ломоносова открыл стрельбу из "пневматики" на детской площадке
Сегодня, 9:58
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Ломоносове. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 26 октября правоохранителям поступила информация о стрелявшем из пневматического пистолета на Ораниенбаумском проспекте. На месте поймали 22-летнего местного жителя, "пневматика" изъята. 

Ранее мы рассказывали о том, что в 17-летнюю девушку выстрелили из "Пионера" в квартире на Галерной улице. Она была госпитализирована в больницу с ушибами скулы в удовлетворительном состоянии.

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносов, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

