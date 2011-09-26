Мужчина поссорился с шумной компанией в центре Петербурга и выстрелил в оппонента

Конфликт произошел в ночь с 14 на 15 августа.

Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, выстрелил в прохожего на 7-й Советской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ночью 15-го августа в полицию поступило сообщение о стрельбе. По словам заявителей, мужчина бегает вокруг дома и стреляет. Как выяснилось, злоумышленник повздорил с шумной компанией и выстрелил из травматического пистолета в 38-летнего гражданина. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Хулигана задержали по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как гости со свадьбы отправились в отделение полиции. Жених решил пострелять из "Инфинити", он будет находиться под подпиской о невыезде.

Фото: Piter.TV