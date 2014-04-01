На стрелявшего во дворе на Ленсовета возбудили уголовное дело

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба МВД по Петербургу и области опубликовала видео с мужчиной, который устроил стрельбу в Московском районе после ссоры с сожительницей. Инцидент произошел около 22 часов 28-го марта.

В полицию обратились местные жители, которые услышали выстрелы во дворе дома №89 по улице Ленсовета. Прибывшие на место полицейские задержали 36-летнего индивидуального предпринимателя. "Стрелок" занимается электромонтажными работами. Мужчина был пьян. Его доставили в отдел полиции и изъяли травматическое оружие.

По словам задержанного, он поссорился со своей 31-летней сожительницей. После конфликта он решил выпить спиртного и посетил магазин с соответствующей продукцией. На этом мужчина не остановился и решил открыть стрельбу во дворе из травмата. В результате хулиганских действий никто не пострадал.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". У петербуржца есть еще два охотничьих ружья, они зарегистрированы и хранятся у мужчины в квартире.

Ранее Piter.TV рассказал о случае со стрельбой в Приморском районе. Мужчина решил развлечься и стрелял с балкона своей квартиры из охотничьего ружья.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО