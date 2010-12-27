В 2019 году в Стрельне заработает завод Biocad

На предприятии проводится монтаж оборудования.

Фармацевтическая компания Biocad начала монтаж оборудования на заводе в Стрельне. Об этом сообщает Комитет по инвестициям Петербурга.

Производство 18 лекарственных препаратов начнется уже в 2019 году. Сейчас начался завершающий этап реализации проекта. На заводе будут работать 180 человек. Объем инвестиций составляет более 3 миллиардов рублей.

На заводе будут производить противоопухолевые вакцины, которые применят для лечения онкологии и аутоимунных заболеваний.

Ранее опрос показал, что 69 % россиян предпочитают принимать отечественные лекарства.

Фото: BIOCAD/ ВК