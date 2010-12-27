Опрос: 69 % россиян предпочитают принимать отечественные лекарства

Остальные выбирают импортные препараты.

Специалисты исследовательского центра "Ромир" выяснили, какие лекарства предпочитают принимать россияне. Так, 69 % респондентов пьют только отечественные препараты. Остальные выбирают импортные. Результаты исследования доступны на сайте организации.

В свою очередь те, кто пользуется импортными лекарствами, готовы перейти на отечественные аналоги из-за более привлекательной цены или по назначению врача.

Также исследование показало, что почти половина россиян (49%) не экономит на лекарствах. Это может говорить об общем росте благосостояния населения.

Ранее мы писали, что супермаркеты могут отобрать у аптек право продавать лекарства.

Фото: pixabay.com