Супермаркеты могут отобрать у аптек право продавать лекарства

Новый законопроект разрешает продуктовым магазинам продажу медикаментов без специальной лицензии на фармацевтическую деятельность.

Минпромторг России доработал законопроект, разрешающий супермаркетам продавать лекарства без лицензии на фармацевтическую деятельность. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В новой редакции законопроекта уточняется, что право на продажу медикаментов предоставляется только тем компаниям, которые торгуют пищевыми продуктами. Чтобы получить разрешение на фармацевтическую деятельность, ретейлеру достаточно уведомить Росздравнадзор. Однако продавать разрешат далеко не все препараты.

В документе содержится список из 34 групп безрецептурных медикаментов, которые могут продавать магазины. Среди них сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, а также системы для переливания крови.

В свою очередь представители аптечного бизнеса недовольны нововведениями. По их мнению, такие правила приведут к массовому закрытию аптек, а также к росту поддельных лекарств на прилавках.

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