В Петербурге выделят 30 участков под стоянки автобусов

Отстойно-разворотные площадки будут предназначены для разгрузки городских улиц.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" обеспечит разгрузку улиц Северной столицы от общественного транспорта при помощи отстойно-разворотных площадок для автобусов. В общей сложности решено создать 30 подобных стоянок. Об этом сообщил директор организации Андрей Арсеньев.

Новые площадки будут предназначены для межрейсовых стоянок и отдыха водителей.

Об участках будут договариваться с диспетчерскими станциями. Согласованием со стороны города займутся комитет по градостроительству и архитектуре и КИО.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге коммерческие перевозчики обновили автобусный парк.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха