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В Петербурге выделят 30 участков под стоянки автобусов
Сегодня, 9:58
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В Петербурге выделят 30 участков под стоянки автобусов

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Отстойно-разворотные площадки будут предназначены для разгрузки городских улиц.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" обеспечит разгрузку улиц Северной столицы  от общественного транспорта при помощи  отстойно-разворотных площадок для автобусов. В общей сложности решено создать 30 подобных стоянок. Об этом сообщил  директор организации Андрей Арсеньев.

Новые площадки будут предназначены для межрейсовых стоянок и отдыха водителей. 

Об участках будут договариваться с диспетчерскими станциями. Согласованием со стороны города займутся комитет по градостроительству и архитектуре и КИО.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге коммерческие перевозчики обновили автобусный парк.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: автобусы, общественный транспорт, санкт-петербург, стоянки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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