В Петербурге коммерческие перевозчики обновили автобусный парк

Новые автобусы вышли на маршруты № № 188, 273, 370, 373, 376, 377, 378, 382, 383, 384, 385, 545.

Стало известно, что на последние 12 маршрутов коммерческие перевозчики выпустили новые автобусы в Пушкинском районе Петербурга. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

Новые автобусы вышли на маршруты № № 188, 273, 370, 373, 376, 377, 378, 382, 383, 384, 385, 545. Двумя днями ранее еще на 18 маршрутов вышли новые автобусы. Теперь на всех городских маршрутах работают современные комфортабельные экологичные автобусы. Все автобусы являются низкопольными, что особенно удобно для маломобильных пассажиров. Вместимость транспортных средств варьируется от 19 до 100 человек.

Фото: Piter.tv

