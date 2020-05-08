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У "Острова фортов" в Кронштадте возведут современную автостоянку
Сегодня, 14:52
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У "Острова фортов" в Кронштадте возведут современную автостоянку

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Площадь объекта превысит 22 тыс. кв. м. Точное число машино-мест определят при подготовке проекта.

У кластера "Остров фортов" на Цитаделькой дороге в Кронштадте планируют возвести современную автостоянку, которая займёт площадь более 22 тыс. кв. м. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Комтранса Петербурга. 

Число машино-мест, которыми будет располагать объект, станет известно лишь в процессе проектирования. Контракт на создание автостоянки уже подписан сторонами. 

Одновременно с этим, власти готовятся представить проект пятикилометровой велосипедной дорожки в Приморском районе. Она будет пролегать через Глухарскую, Планерную и Яхтенную улицы. Кроме того, на Парашютной улице, а также на пересечении Долгоозерной улицы и Комендантского проспекта и у станции метро "Комендантский проспект" появятся велосипедные проезды.

Ранее мы сообщили о том, что для педагогов из Мариуполя провели экскурсию в Кронштадте.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: автостоянка, кронштадт, остров фортов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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