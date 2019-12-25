Для педагогов из Мариуполя провели экскурсию в Кронштадте

Гости города посетят школы Петербурга, которые были построены по новым проектам.

Для педагогов, которые сопровождают мариупольских школьников в лагере "Дружных", провели экскурсию в Кронштадт. Учителям показали парк "Остров фортов". Кроме того, их познакомили с исторической частью города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ближайшее время гостям из Мариуполя покажут Адмиралтейство, Морской собор и музей истории Кронштадта. Программу подготовило Правительство Санкт-Петербурга.

В "Петербургские каникулы" для мариупольских педагогов вошли тренинги, мастер-классы и общение с петербургскими коллегами.

Кроме того, учителя из Мариуполя посетят школы Петербурга, которые были построены по новым проектам.

Ранее на Piter.tv: на Пискаревском проспекте установили почти 500 энергоэффективных светильников.

Фото: pixabay