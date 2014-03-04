На Пискаревском проспекте установили почти 500 энергоэффективных светильников

От улицы Руставели до КАД натриевые фонари заменили на современные.

Сотрудники "Ленсвета" сдали проект по модернизации уличного освещения на Пискаревском проспекте. От улицы Руставели до КАД они установили 487 светодиодных светильника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Отметим, что ранее на этой дороге стояли натриевые фонари. Теперь водители точно увидят дорожную разметку, знаки и указатели.

Пискаревский проспект обеспечивает подъезд к социальным объектам – Клинической инфекционной больнице имени Боткина, Клинической больнице имени Петра Великого.

Кроме того, стартовала реконструкция наружного освещения в квартале Приморского района рядом с железнодорожной станцией "Ланская". На проспекте Культуры работы выполнили на 65%. Линии освещения заменили и на Тимуровской улице.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по энергетике и инженерному обеспечению