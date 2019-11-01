Смольный устроил рейд после жалоб петербуржцев на летние кафе

Кафе на Матисовом канале нарушила требования в третий раз.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом демонтировали летние кафе, на которые жаловались петербуржцы. Рейды прошли в Красносельском и Центральном районах. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Смольного.

В ходе проверки были обнаружены 7 участков, которые были заняты без договора аренды. Они находились на улице Рубинштейна, Трибуца, Графском переулке, набережной Матисова канала. Всего было изъято 80 единиц мебели, их поместили на склад временного хранения.

В комитете отметили, что владельцы кафе на Матисовом канале повторно нарушили законодательство. В начале июля их уличная мебель уже изымалась. В прошлом году сотрудник применил газовый баллончик и распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников ККИ.

Гражданам напомнили, что размещать уличную мебель можно на основании разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в госсобственности. Заявления о выдаче разрешений рассматриваются в течение 5 рабочих дней. До 15 октября 2022 года действует упрощенный порядок размещения уличной мебель. Он распространяется на стационарные предприятия общественного питания.

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Фото: ККИ