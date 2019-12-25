Бизнесмен распылил слезоточивый газ в сотрудников ККИ на набережной Матисового канала

Сотрудники комитета по контролю за имуществом провели рейд по предотвращению незаконного размещения летних кафе.

В среду, 14 июля, во время рейдов по предотвращению незаконного размещения летних кафе сотрудникам комитета по предотвращению незаконного размещения летних кафе и сотрудникам центра повышения эффективности использования государственного имущества было оказано противодействие.

Инцидент произошел на набережной Матисового канала. Сотрудники ККИ составили документацию об административном нарушении и начали изымать установленную на улице мебель. В это время подошел мужчина, представился заместителем директора организации, которая разместила кафе, и, недолго думая, направил в сторону троих проверяющих газовый баллончик и распылил слезоточивый газ.

На место вызвали бригаду "скоро" и полицейских. Врачи зафиксировали химические ожоги слизистой глаз и мягких тканей лица. На бизнесмена подали заявление в полицию.

Несмотря на неприятный инцидент, мероприятие довели до конца.

Ранее мы писали, что суд Петербурга приостановил деятельность ресторана "Большая Кухня" на 30 суток.

Фото: пресс-служба ККИ