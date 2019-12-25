Суд Петербурга приостановил деятельность ресторана "Большая Кухня" на 30 суток

В ресторане обнаружили угрозу распространения коронавируса.

Смольнинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Большая Кухня" за совершение правонарушения по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Так, 28 июня этого года было установлено, что в ресторане "Большая Кухня" в ТРК "Галерея" не работают гостевые и служебные санузлы, мебель в залах выставлена без учета социальной дистанции, не ведется дезинфекция и уборка помещений, отсутствует запас дезинфицирующих средств и СИЗ (масок), также администрация заведения формально ведет журнал измерения температуры сотрудников. За вышеперечисленные нарушения суд приостановил деятельность ресторана на 30 суток.

Тем временем, в Петербурге продолжаются рейды. Так, за неделю, с 1 по 8 июля, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) проверили 543 объекта торговли, общепита и сферы услуг на соблюдение антиковидных мер в 11 районах города. Сотрудники Роспотребнадзора составили 43 протокола осмотра о нарушениях, а также ограничили деятельность и опечатали торговые комплексы "Нарвский" и "Эврика".

Фото: yandex.ru/maps