Стоянка для туристических автобусов на 46 мест заработала в Ломоносове

Парковка работает круглосуточно, она доступна и для "легковушек".

В Ломоносове в Ветеринарном переулке 16 апреля открыли парковку для туристических автобусов на 46 мест. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Стоимость размещения транспортного средства – 150 рублей в час. Водители автобусов бесплатно высадить пассажиров в течение 15 минут. Стоянка работает круглосуточно, она доступна и для "легковушек". Цена для машин категорий А и В:

– 50 рублей первые четыре часа;

– 100 рублей – пятый и шестой час;

– 150 рублей – седьмой и последующие часы.

Стоимость для категорий ВЕ и С – 100 рублей первые четыре часа, 250 рублей – пятый и последующие часы. Оплатить парковку получится наличными средствами или банковской картой. Для лиц с ограниченными физическими возможностями предусмотрено пять мест.

Ранее мы рассказывали о том, что штрафы за парковку на тротуарах в Петербурге могут увеличить до 5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга