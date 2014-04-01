Штрафы за парковку на тротуарах в Петербурге могут увеличить до 5 тыс. рублей

Авторы законопроекта считают, что существующие размеры штрафов уже устарели и требуют пересмотра.

Штрафы за парковку автомобилей на тротуарах в Петербурге могут увеличиться с трех до пяти тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 7,5 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте закона, разработанном депутатами ЛДПР, который был представлен 31 марта, сообщает "КоммерсантЪ".

Авторы законопроекта считают, что существующие размеры штрафов (1 тысяча рублей в регионах и 3,5 тысячи рублей в Санкт-Петербурге и Москве) уже устарели и требуют пересмотра. Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что партия получает многочисленные жалобы от жителей, чьи дворы из-за беспечных водителей превращаются в стихийные парковки.

Многие водители, не задумываясь о удобстве окружающих, оставляют свои машины на тротуарах, перекрывают пешеходные дорожки и часто блокируют входы в подъезды, прокомментировал ситуацию Слуцкий. На сегодняшний день парковаться на тротуарах разрешено лишь там, где установлены специальные знаки "Парковка (парковочное место)" вместе с соответствующими информационными табличками.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался среди регионов-лидеров по спросу на электротранспорт.

Фото: Piter.TV