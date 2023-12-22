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Под Литейным мостом столкнулись туристические теплоходы

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Отмечается, что теплоход "Соларис" навалился на прогулочное судно "Чайка".

В Петербурге под Литейным мостом ночью 25 мая столкнулись теплоходы. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Отмечается, что теплоход "Соларис" навалился на прогулочное судно "Чайка". Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу водной полиции по установлению всех обстоятельств, проверит исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: прогулочный теплоход врезался в опору Благовещенского моста.

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: литейный мост, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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