Под Литейным мостом столкнулись туристические теплоходы

Отмечается, что теплоход "Соларис" навалился на прогулочное судно "Чайка".

В Петербурге под Литейным мостом ночью 25 мая столкнулись теплоходы. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что теплоход "Соларис" навалился на прогулочное судно "Чайка". Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу водной полиции по установлению всех обстоятельств, проверит исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: прогулочный теплоход врезался в опору Благовещенского моста.

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры