Прогулочный теплоход врезался в опору Благовещенского моста

В результате происшествия пострадавших нет, водотечности нет.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту навала судна в акватории Невы. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что 24 мая около 01:30 часов в акватории Невы произошел навал судна. Было установлено, что во время туристической прогулки в акватории Невы в районе Благовещенского моста теплоход при развороте совершил навал на ближайший теплоход, из-за чего второй теплоход столкнулся с опорой Благовещенского моста.

В результате происшествия пострадавших нет, водотечности нет. На теплоходах имеются вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия. На опоре моста имеются следы лакокрасочного покрытия от навала судна.

Медицинское освидетельствование капитанов алкогольного опьянения не показало.

Фото и видео: Управление на транспорте МВД России по СЗФО