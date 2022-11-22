С начала 2024 года в Пулково произошло пять столкновений самолетов с птицами

Отмечается, что такие происшествия – угроза безопасности.

Стартовала проверка петербургского аэропорта Пулково в связи с участившимися случаями столкновения самолетов с птицами. Отмечается, что такие происшествия – угроза безопасности, пишет 4 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Деятельность авиагавани Северной столицы попала под внимание Управления инспекции по безопасности полетов Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса РФ. Специалисты уже направили обращение для реагирования в Ространснадзор по Северо-Западному федеральному округу.

Оператор Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" получил предупреждение от Ространснадзора с требованием принять меры. Также руководство аэропорта обязано отчитаться о проделанной работе не позднее 31 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Вологде произошел инцидент с самолетом из Пулково.

Фото: Piter.TV