  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С начала 2024 года в Пулково произошло пять столкновений самолетов с птицами
Сегодня, 16:00
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С начала 2024 года в Пулково произошло пять столкновений самолетов с птицами

0 0

Отмечается, что такие происшествия – угроза безопасности.

Стартовала проверка петербургского аэропорта Пулково в связи с участившимися случаями столкновения самолетов с птицами. Отмечается, что такие происшествия – угроза безопасности, пишет 4 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Деятельность авиагавани Северной столицы попала под внимание Управления инспекции по безопасности полетов Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса РФ. Специалисты уже направили обращение для реагирования в Ространснадзор по Северо-Западному федеральному округу. 

Оператор Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" получил предупреждение от Ространснадзора с требованием принять меры. Также руководство аэропорта обязано отчитаться о проделанной работе не позднее 31 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Вологде произошел инцидент с самолетом из Пулково. 

Фото: Piter.TV 

Теги: аэропорт пулково, самолет и птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии