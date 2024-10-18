В Крюковом канале катер столкнулся с понтоном

Пассажиры самостоятельно выбрались на берег.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катера с понтоном в Крюковом канале в Петербурге 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, после столкновения катер получил пробоину и частично затонул, а пассажиры самостоятельно выбрались на берег. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры