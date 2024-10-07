В акватории Фонтанки выявлен нетрезвый капитан маломерного судна

Капитан был отстранен от управления судном, а катер помещен на специальную стоянку.

В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории реки Фонтанка дрейфует катер, капитан которого находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате совместных действий сотрудников СПб ГКУ "АВТ", сотрудников транспортной полиции был задержан нарушитель, управлявший катером в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования судоводитель отказался. Полицейские установили личность капитана, которым оказался 38-летний местный житель.

Капитан был отстранен от управления судном, а катер помещен на специальную стоянку. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 11.9 КоАП РФ "Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения права управления судном на срок до двух лет.

В течение выходных дней также были выявлены трое судоводителей, нарушивших правила плавания, и несколько рыбаков, нарушивших зону транспортной безопасности.

В настоящее время материалы в отношении нарушителя переданы в Комитет по транспорту и ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу для составления административных протоколов по статье 43.3 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" и части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенные по неосторожности".

Ранее мы сообщили о том, что Комитет по транспорту Петербурга отчитался об итогах работы водной патрульной службы.

Видео: СПб ЛО МВД России на водном транспорте