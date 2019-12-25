Комитет по транспорту Петербурга отчитался об итогах работы водной патрульной службы

С начала навигации Агентством внешнего транспорта было пресечено почти 400 правонарушений.

С начала навигационного сезона текущего года Патрульная служба Агентства внешнего транспорта провела 57 рейдов. По результатам всех проверочных мероприятий было пресечено 380 нарушений закона, – следует из сообщения пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Ведомство также отчиталось о том, что в рамках межведомственной работы с петербургским ГУ МЧС, линейным отделом МВД России на водном транспорте и Госморречнадзором проводились мероприятия по профилактике административных правонарушений на водных объектах Северной столицы.

По результатам рейдов было задержано и помещено на специальную стоянку 17 маленьких судов. Там же обеспечено хранение еще 33-х судов – их полиция изъяла в рамках административных делопроизводств и для следственных действий.

Несмотря на то, что Патрульная служба – молодое подразделение, нашего Учреждения, оно было создано в прошлом году, результаты его работы говорят сами за себя. По итогам неполных двух навигаций уже проведено порядка 150 рейдов и пресечено около 800 административных правонарушений. Сейчас мы планируем организовать еще одну специализированную стоянку для задержанных судов в - Кронштадте, рассматриваем также возможность увеличения штата Патрульной службы для еще большей эффективности в работе по контролю за безопасностью на водных объектах нашего города. Александра Бахмутская, директор СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта"

Пресс-служба комитета также рассказала о том, что активную помощь в контроле ситуации на воде патрулям АВТ предоставляет искусственный интеллект.

В рамках пилотного проекта на одном из патрульных судов установлен автономный мобильный комплекс, который в автоматическом режиме фиксирует, распознает и передает данные о водном транспорте диспетчерской службе. В случае успешной реализации проекта, опыт будет тиражироваться. Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

В ведомстве напоминают, что нарушение правил пользования водными объектами чревато несением административной ответственности в виде штрафов: для граждан – от 3-х до 5-ти тыс рублей, для должностных лиц – от 5-ти до 10-ти тыс рублей, для юридических лиц закон предусматривает штрафы в размере от 30-ти до 50-ти тыс рублей.

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