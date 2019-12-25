  1. Главная
Столкновение двух гидроциклов возле Сампсониевского моста в августе обернулось уголовным делом
Сегодня, 11:59
В результате владельцу одного из гидроциклов причинен крупный ущерб в размере не менее 1 млн рублей.

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ по факту столкновения двух гидроциклов в акватории Большой Невки. 

Как сообщили в Западном МСУТ СК РФ, инцидент произошел 26 августа возле Сампсониевского моста. В результате владельцу одного из гидроциклов причинен крупный ущерб в размере не менее 1 млн рублей. К счастью, никто не пострадал. 

Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. 

Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что в акватории Малой Невы выявлен теплоход, нарушивший закон о тишине. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

