Столкновение двух гидроциклов возле Сампсониевского моста в августе обернулось уголовным делом

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ по факту столкновения двух гидроциклов в акватории Большой Невки.

Как сообщили в Западном МСУТ СК РФ, инцидент произошел 26 августа возле Сампсониевского моста. В результате владельцу одного из гидроциклов причинен крупный ущерб в размере не менее 1 млн рублей. К счастью, никто не пострадал.

Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ