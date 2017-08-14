По факту столкновения двух маломерных судов в акватории Выборгского залива возбудили дело

В результате происшествия пострадали семь человек, трое из них попали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Западное межрегиональное управление Следственного комитета РФ на транспорте возбудило уголовное дело после столкновения двух небольших судов в акватории Выборгского залива Ленинградской области, пишет spb.aif.ru.

Как установлено следствием, инцидент произошел вечером 23 августа возле базы отдыха "Лавола" в Выборгском районе. Столкнулись два катера, один из которых перевозил пассажиров. В результате происшествия пострадали семь человек, трое из них попали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Одну женщину врачи оценивают как пациентку тяжелого состояния.

Сотрудники следственных органов провели осмотр места происшествия, подробно зафиксировав полученные судами повреждения, и назначили проведение судебных экспертиз. Продолжается комплекс мер, необходимых для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления истинных причин трагедии.

