В новостройке Колпино обнаружены опасные нарушения систем пожаротушения

СК возбудил дело из-за проблемного ЖК с протекающей кровлей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с массовым нарушением прав дольщиков в жилом комплексе "Новое Колпино". Он поручил возбудить уголовное дело по фактам мошенничества и нарушений при строительстве. Несмотря на формальный ввод домов в эксплуатацию в июле 2024 года, застройщик продолжает постоянно откладывать выдачу ключей новоселам.

В жилом комплексе выявлены многочисленные строительные дефекты, создающие угрозу жизни и безопасности будущих жильцов. К нарушениям относятся протекающая кровля, неисправные системы вентиляции и пожаротушения. Многочисленные жалобы дольщиков в различные инстанции долгое время оставались без ответа. Все дальнейшие шаги следствия будут находиться на личном контроле председателя СК РФ.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, который напал на мать с топором.

Фото: пресс-служба СК РФ