Специалист рассказал, стоит ли петербуржцам брать сейчас ипотеку

Он отметил, что ипотека точно будет дорожать.

То, что ипотека будет дорожать – это факт, который сложно оспорить. Такое мнение в разговоре с "Петербургским дневником" озвучил председатель Комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Максим Ельцов.

ЦБ будет вынужден поднимать ключевую ставку, соответственно, будут расти и ипотечные. Максим Ельцов

Поэтому, по словам эксперта, людям, которые с учётом текущих рисков все равно нацелены взять ипотеку, стоит поторопиться.

Тем, кто просто решил вложить дешевеющие рубли в недвижимость, у кого на обслуживание кредита денег хватает впритык, я бы рекомендовал взять паузу. Максим Ельцов

Также специалист отметил, что продавать недвижимость сейчас стоит только в том случае, если вырученные деньги сразу будут куда-то вложены, а не будут просто лежать на счету.

Ранее стало известно, что банки, попавшие под санкции против России, перестанут работать с сервисами ApplePay и Googlepay.

Фото: Piter.tv