Генпрокурор поручил проверить производителей и продавцов яиц

По данным надзорного ведомства, за год средняя розничная цена на яйца увеличилась более чем на 40%.

Генеральная прокуратура России заинтересовалась подорожанием куриных яиц. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Представители прокуратуры заявили, что были обсуждены вопросы динамики стоимости куриных яиц с участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза РФ, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного повышения стоимости продуктов в регионах России и принять меры. По данным надзорного ведомства, за год средняя розничная цена на яйца увеличилась более чем на 40%.

Фото: Piter.tv (от 7 декабря 2023 года)

Ранее в Ленобласти объяснили рост цен на яйца политикой ретейлеров. Подорожание куриных яиц связано с нежеланием сетевых магазинов заключать долгосрочные контракты. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко.

Фото: unsplash