В Ленобласти Ленобласти объяснили рост цен на яйца политикой ретейлеров

Олег Малащенко, отметил, что местные сетевые магазины не любят заключать долгосрочные контракты.

Подорожание куриных яиц связано с нежеланием сетевых магазинов заключать долгосрочные контракты. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко.

Олег Малащенко, отметил, что местные сетевые магазины не любят заключать долгосрочные контракты. Средневзвешенная цена на яйцо сейчас составляет 83 рубля по долгосрочному контракту, который заключается на год вперед. При этом, происходит существенное колебание цен.

Председатель комитета добавил, что регион в полном объеме выполняет обязательства перед сетями и предлагает заключить долгосрочные контракты.

Также стало известно, что в 2023 году производство яиц в 47-ом регионе могут снизить на 2,5% – до 3,4 млрд штук.

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